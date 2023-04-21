Ирина Купченко из рук Никиты Михалкова получила специальный приз на ММКФ

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Актриса удостоилась награды в первый день кинофестиваля.

Актриса Ирина Купченко удостоилась специального приза Московского международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского «Верю». Награду вручил президент ММКФ Никита Михалков, сообщило ТАСС.

«Все скрипки похожи друг на друга: струны, смычок. Но есть Страдивари. Это Купченко», — отметил Михалков, вручая приз знаменитости.

В ответном слове Купченко поблагодарила Михалкова не только за приз, но и его работу в кино и не только. Помимо этого она обратилась и к зрителям.

«Больше всего я благодарна Богу. Но самая большая моя благодарность — вам, зрителям. Потому что без вас мы, актеры — ничто», — заключила актриса.

ММКФ проходит с 20 по 27 апреля. На фестивале будут представлены порядка 200 работ из 60 стран. В основной конкурс вошли 12 фильмов, два из которых из России. Премия «Верю» была учреждена в 1999 году. Ее получили такие знаменитости, как: Джек Николсон, Жанна Моро, Мерил Стрип, Харви Кейтель, Фанни Ардан, Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье, Олег Янковский, Изабель Юппер и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирине Купченко удается «держаться на плаву» после смерти любимого супруга.