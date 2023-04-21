Принц Уильям выступил с неожиданным обращением о раке кишечника

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Принц Уильям в социальных сетях обратился к британскому народу.

Принц Уильям в социальных сетях поднял важный вопрос. Он выложил обращение, в котором призвал британцев заботиться о своем здоровье. Герцог напомнил, что надо регулярно обследоваться у врачей.

Особенное внимание в небольшом видеоролике принц уделил онкологическим заболеваниям, в частности — раку кишечника.

Уильям сообщил, что в Великобритании диагностируют рак кишечника более 46 тысяч раз в год. Принц призвал жителей королевства не игнорировать плохое самочувствие и обращать внимание на любые странности и изменения в организме.

Подобное обращение на социально важные и громкие темы укладывается в обязанности членов королевской семьи. Однако британцев куда больше интересуют слухи о разрыве, которые распространяются вокруг принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. И вот их-то герцог Корнуолльский пока что никак не комментировал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Кейт Миддлтон пригласила на свадьбу своего бывшего.