В Красноярске задержали браконьеров, расправившихся с медведицей и медвежонком в берлоге

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Stefan Wackerhagen; 5-tv.ru

Живодеры, убившие зверя в лежбище, выдали сами себя.

Видео, выложенное в интернет, помогло красноярской полиции задержать участников жестокой расправы в сибирской тайге. Причем вычислили их спустя два года после преступления.

Трое охотников - а вернее назвать их мясниками на бойне - расстреляли в упор медведицу и совсем маленького медвежонка, спящих в берлоге. Потом разделали туши. Все это снимали на камеру. А недавно сами опубликовали страшные кадры.

Теперь живодеры стали фигурантами уголовных дел. Им грозит до пяти лет лишения свободы.