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Российская армия усиливает давление на город Северск, который является передовым опорным пунктом ВСУ на этом участке фронта.

Между тем, военные поставки НАТО совсем не помогают Украине на поле боя. Российские военные методично уничтожают позиции ВСУ, отодвигая все дальше линию соприкосновения.

Военкор «Известий» Денис Кулага вместе с бойцами зашел в один из освобожденных поселков и увидел, что оставили после себя националисты.