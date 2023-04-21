Почему шампуни не помогают от выпадения волос и как выбрать эффективное средство?

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На помощь при облысении приходят разные уходовые средства. Как правильно их выбрать и на что обратить внимание?

Не редко люди сталкиваются с проблемой выпадения волос. Это происходит по ряду причин, включая воздействие внешних факторов и проблемы со здоровьем. В таком случае на помощь приходят шампуни от облысения, но они не всегда эффективны, предупредила врач-косметолог Алтана Базылева в беседе с Газетой.ру.

По ее словам, шампуни и маски оказывают не такой эффект, как лосьоны и сыворотки, поскольку наносятся на кожу голову на непродолжительное время. В итоге нужная реакция не возникает.

«У активных ингредиентов меньше возможности для того, чтобы оказать стимулирующее воздействие на луковицы волос», — уточнила врач.

Между тем Алтана Базылева посоветовала делать выбор в пользу уходовых средств, в составе которых есть аминексил, пептиды, кофеин, гинкго билоба, никотиновая кислота и аденозин.

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