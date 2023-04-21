«Во всем виноват секс»: почему сталкеры преследуют своих жертв

Криминалист Кирюхин: полиция может принять меры против сталкеров только при угрозе жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Дмитрия Кирюхина; 5-tv.ru

Криминалист Кирюхин считает, что правоохранительные органы могут жестко отреагировать на сталкинг только тогда, когда есть угроза жизни.

Недавно российский рэпер, солист группы HammAli& Navai Александр Алиев признался, что попал под прицел назойливой поклонницы-сталкера. Девушка так запугала музыканта, что ему пришлось обратиться в полицию. 5-tv.ru эксклюзивно спросил у эксперта-криминалиста Дмитрия Кирюхина о том, как защитить себя от сталкеров.

Эксперт ответил, что в нашем законодательстве нет такого понятия, как сталкинг. Этого термина нет в России, но есть за границей. И, соответственно, за рубежом есть сложившаяся судебная практика: ограничительные запреты, например, запрещено приближаться на сто или триста метров.

В нашей стране правоохранительные органы могут отреагировать жесткими методами только, если жертве преследования будет угрожать причинение вреда здоровью.

Кирюхин отмечает, что помочь в таком случае может только личная охрана. Он отмечает, что у артистов есть некоторая тенденция, они эмоционально привязывают к себе поклонников.

«Самый худший вариант для мужчины-артиста — это когда под его окнами заканчивают жизнь самоубийством», — констатирует эксперт.

По мнению Кирюхина, если от нападок сталкера страдает женщина, то ей хуже, чем мужчине, потому что есть такие случаи, когда мания преследования доходит до убийства или же другого причинения вреда здоровью. Мужчины-сталкеры вполне могут изнасиловать жертву.

Самое важное в ситуации с навязчивым поклонником - разобраться, в каком состоянии находится сталкер. Если он стоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД), то это считается тяжелым случаем. И если будет высказана угроза, то надо незамедлительно звонить в психиатрическую службу. По закону они должны будут госпитализировать пациента.

«Они же преследуют ради чего? Женщины хотят забеременеть, родить. Считают, что вот только они одни такие — единственные, неповторимые. Мужчины тоже влюбляются, хотят изнасиловать. Они могут даже воровать нижнее белье. Скупают за огромные деньги. Во всем виноват секс», — заключил криминалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер HammAli попал под прицел поклонницы-сталкера.