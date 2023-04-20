Путин призвал поддерживать на местах лучшие муниципальные практики управления

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Президент провел расширенное заседание практически со всей российской властью на местах — депутаты, губернаторы, министры, главы городов.

Семьям участников СВО важно оказывать помощь своевременно. Военнослужащие должны быть спокойны за своих детей, жен, родителей. Об этом сегодня заявил президент на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Владимир Путин отметил — основная роль здесь у муниципалитетов, ведь они ближе всего к людям. Для того, чтобы все важные программы воплощать в жизнь, нужны молодые кадры. Ими займутся в школе мэров. Игорь Балдин расскажет подробнее.

На связи с президентом депутаты, губернаторы, министры — по сути вся российская власть. Но главное внимание им — мэрам и главам районов.

«Именно вы находитесь ближе всего к людям, являетесь для них ключевыми представителями всей системы публичной власти. К вам прежде всего люди обращаются со своими нуждами, проблемами, от вас ждут не только оперативного решения, но и внимательного отношения к инициативам и просьбам», — подчеркнул президент.

Спецоперация показала, как много можно сделать на местах. Главы небольших поселков и городов собирали гуманитарную помощь, отправляли бронежилеты и коптеры на фронт.

«Знаю, что среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там, там где трудно. Они показали пример преданности Родине и ее интересам и сейчас отстаивают наши исторические территории и защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет, хочу это подчеркнуть, много лет, которые сражались за право быть вместе с Россией, быть частью нашего мира», — обратил внимание Путин.

Сложнее всего сейчас в новых российских регионах. Инфраструктуру там восстанавливают под пулями ВСУ. В Донецке, где постоянные перебои с водой, инженеры решили проблему — провели новый водовод из реки Дон.

«Это в целом грандиозный проект, его протяженность 194 километра. Это тоже стоит учитывать и сейчас первый пуск воды по последним вот данным, которые дают непосредственно специалисты, это вот как раз 30 апреля», — пояснил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

На Донбассе, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях перестраивается все: не только инфраструктура — система власти и законодательство.

«Долгие годы, они жили в совершенно других, отличных от российских условий регионального и муниципального управления. И нужно с теплотой, заботой оказывать вашим коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России», — заявил президент.

Вот в Мелитополе, например, уже начали выплачивать материнский капитал.

«Выплаты, которые сейчас делают мамочкам, которые украина такой помощи не оказывала родителям, воспитывающих детей, очень хорошо помогают по всем направлениям именно социальной сферы. Пенсионеры стали пенсию получать больше, чем раньше получали», — заявила мэр города Галина Данильченко.

Развивать планируют и дорожное строительство — к 2027 году отремонтируют почти 140 тысяч магистралей. Но чтобы люди оставались в своих городах и селах, одних только хороших дорог не достаточно. Важно решить жилищный вопрос. Программа комплексного развития территорий — снос старых домов и реновация — хороший стимул не уезжать.

«Многие сельские жители уже почувствовали результаты реализации программы комплексного развития сельских территорий, если этого недостаточно, в таких вопросах всегда есть, над чем работать, надо продолжать эти работы и такие проекты и программы способствуют притяжению талантливых людей, формированию новых точек роста», — добавил президент.

Для того чтобы эти программы воплощать в жизнь, нужны новые молодые кадры. Ими займутся в школе мэров.

Школа мэров будет создана на базе академии госуправления. По аналогии со школой губернаторов, где вот уже шесть лет как готовят управленческий резерв. Довольно результативно. Из 300 выпускников 49, действительно, возглавили регионы.

Чтобы в небольшие города и села быстрее развивались, нужны деньги. Неожиданное, но своевременное предложение от президента: списать им все долги.