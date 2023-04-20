В Петербурге СК проверяет психоневрологический интернат после гибели пациентов 20 апр, 23:30 38 38

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

За последнее время умерли шестеро человек, но сотрудники уверяют, что в заведении все в порядке.