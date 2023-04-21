«Как близнецы»: что связывает Карла III с царской династией Романовых

Фото, видео: Reuters / POOL; Личный архив Олега Охошина; 5-tv.ru

Могли бы вы подумать, что в жилах королевской семьи Британии течет кровь Рюриковичей? Не удивляйтесь — супруг покойной Елизаветы II был правнуком Николая I, а его отец служил русской армии.

Короля Великобритании Карла III, оказывается, с Россией связывает намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Старший научный сотрудник центра британских исследований института Европы РАН Олег Охошин объяснил, откуда у Чарльза тяга к православию, и почему глава королевской семьи, к сожалению, не может изменить свою позицию по СВО.

Эксперт сообщил, что у Карла III не просто есть русские корни, а он напрямую связан с Романовыми — является их потомками как по материнской линии, так и по отцовской.

«Потому что король Великобритании Георг V, который был дедом Елизаветы II и прадедом Карла III, был одним из внуков королевы Виктории. А Николай II так же, как и немецкий кайзер Вильгельм II, был двоюродным братом Георга V. Матери Николая II и Георга V — Александра Датская и Мария Федоровна были родными сестрами. То есть они приходились родными сестрами датскому королю. Этим, кстати, объясняется внешнее сходство Георга V и Николая II, которые выглядели практически как близнецы», — рассказал Охошин.

Эксперт добавил, что дед Карла III по отцовской линии Андрей Греческий тоже был потомком Романовых и служил в русской армии. А например, отец Карла III принц Филипп имел греческие корни и православную веру, от которой ему пришлось отказаться из-за брака с Елизаветой II. Она потребовала от него принятия англиканской веры, чтобы не создавать расколов в британском обществе.

«В целом, тяга к православию объясняется натурой Карла III. Он достаточно толерантно относится к различным вероисповеданиям в Соединенном Королевстве. Например, он в список своих пожеланий для предстоящей коронации включил такой пункт, как обязательное участие представителей разных конфессий», — прокомментировал собеседник 5-tv.ru.

По словам Охошина, это свидетельствует о том, что британский король пытается консолидировать британское общество. Вносить смуту своими политическими взглядами, отмечает британовед, Карл даже не имеет права.

«Я думаю, Карл III должен занимать очень осторожную политическую позицию, потому что, согласно обычаям Соединенного Королевства и устоявшейся практике, монарх находится над политикой. То есть монарх не может вносить раскол общества и конфликтовать с британским правительством», — объяснил он.

В заключение Олег Охошин добавил, что британское правительство Риши Сунака не отличается от предшествующих антироссийских консервативных кабинетов. В этом случае британский монарх не может единолично вносить поправки во внешнеполитический курс своей страны и ему остается просто с ним мириться, даже если он идет в разрез с личными убеждениями.

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