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Зеленский идет по пути украинских гетманов ХVII века. Не понравились русские — ушел к полякам, не понравились поляки — ушел к русским.

Президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что межу Украиной и Польшей в ближайшем будущем не будет никаких границ. Позже стало известно о подписании пакта между главами государств. Пока польский Сейм возмущался тем, что документ не был предоставлен для ознакомления, а журналисты строили домыслы о создании конфедерации, аналитики EADaily спрогнозировали два сценария развития событий.

На самом деле интеграция Польши и Незалежной началась еще в 2022 году. Тогда Киев принял «благодарный» закон для поляков, который предоставляет им особые права и свободы: от нахождения в стране до 18 месяцев до трудоустройства, медицинского обслуживания и обучения.

Сама Украина разделилась на оптимистов и пессимистов — одни говорят, что единение с Польшей проложит Украине путь к ЕС и НАТО, вторые переживают, что Польша просто поглотит страну-соседку.

Сценарий первый: от унии до новой войны

Согласно первому сценарию аналитиков, после завершения СВО большая часть Новороссии войдет в состав РФ, а украинская экономика перестанет существовать и вовсе. Вернувшиеся домой солдаты ВСУ, вероятнее всего, не смогут найти себя в мирной жизни и будут готовы в любой момент поднять восстание. В этот момент Зеленский, или кто-то вместо него пойдет на подпись унии с Варшавой на равных условия, однако фактически Украина превратится в бедного родственника.

«Нищая, разоренная Украина будет полностью зависеть от Польши. Польский язык будет насаждаться как основной в делопроизводстве. Поляки начнут занимать ключевые посты в государстве, украинцам будут отданы должности с представительскими функциями», — считают эксперты.

Аналитики уточняют, что объединение Украины и Польши –мина замедленного действия. Украинцев долгие годы воспитывали бандеровцами, поляки же считаю их террористами. В НАТО, в свою очередь, будут исхитряться так, что все вершки будет пожинать лишь польская часть союза. Украинские бизнесмены, олигархи и региональные губернаторы окажутся у обочины — их вытеснят польские посаженники. В конце концов, в «новой Речи Посполитой» начнется гражданская война.

Сценарий второй: потеря поддержки НАТО и ЕС

Второй сценарий будет вероятен при провале контрнаступления ВСУ. Украинская сторона потеряет огромное чисто солдат и техники, а страна будет стоять на пороге военного поражения. В этой ситуации объединение Польши и Украины приведет к повторению Люблинской унии 1569 года, когда Литва объединилась с Польшей на правах младшего брата, а после беспрекословно выполняла любые указания старшего.

«Киев окажется в такой же ситуации, вплоть до того, что будет вынужден передать под юрисдикцию Польши часть своих регионов. Польский язык и польские законы сразу получат статус доминирующих. Однако далеко не факт, что это сможет защитить Украину даже в случае создания единого государства», — объясняют аналитики.

Эксперты также прогнозируют, что НАТО в случае продолжающейся спецоперации не сможет признать конфедерацию частью альянса, ведь тогда придется в открытую воевать с Россией, а это опасно из-за угрозы ядерного конфликта. Польша, вероятнее всего, вступит в противостояние в одиночку, а территория государства станет целью для ВС РФ.

В заключение эксперты сравнили поведение Зеленского с украинскими гетманами XVII века, которые бегали от Польши к России и наоборот, в зависимости от ситуации и обстоятельств. Маниакальная Варшава, в свою очередь, страстно желает возрождения Речи Посполитой и не осознает рисков быть втянутой в сегодняшний конфликт с серьезными последствиями.

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