Завораживающее зрелище: гибридное затмение возникло над Австралией

Фото, видео: Reuters / Image/Centre for Radio Astronomy Research/Michael Goh; 5-tv.ru

Это настолько редкое явление, что в следующий раз его можно будет наблюдать только через восемь лет.

Жители Австралии этим утром полностью лишились солнечного света. А все потому, что в западной части страны возникло редкое астрономическое явление — гибридное затмение. И это чуть ли не единственное место в мире, где можно было увидеть это завораживающее зрелище. Момент, когда Луна полностью закрыла собой Солнце длился целых 58 секунд.

Гибридным оно называется из-за комбинации полного и кольцевого затмения — в это время вокруг краев солнечного диска возникает ореол горящей плазмы. В следующий раз увидеть подобное событие жители Земли смогут только через восемь лет.