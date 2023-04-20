Спасают жизни: жители Петербурга присоединились к акции в День донора крови

В России прошли акции по сдаче крови в День донорства 20 апреля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

Приняли участие в важной миссии и волонтеры, и молодогвардейцы.

Сегодня, 20 апреля, в России Национальный день донора крови. К многочисленным акциям в честь этого события присоединились жители Петербурга, а также участники волонтерской роты и молодогвардейцы.

Во время акции в Политехе более 100 человек вступили в регистр доноров костного мозга. Среди участников — и те, кто только начинает помогать, и почетные доноры.

В основе важной даты — поступок врача из Петербурга, который в 1832 году впервые в стране провел успешное переливание крови.