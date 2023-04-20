Польша призвала запретить импорт фруктов, яиц и меда из Украины

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При этом у других стран Евросоюза есть свои пожеланию по запрету ввоза некоторых продуктов.

Польша предлагает расширить список продуктов, которые надо запретить поставлять с Украины. Власти считают, что Евросоюзу стоит ограничить импорт фруктов, яиц, мяса птицы, сахара и меда.

Отмечается, что у каждой страны ЕС есть свои пожелания по поводу определенных товаров. Так, Болгария предлагает приостановить ввоз муки и масла, а Венгрия — птицы, меда и муки. Также Еврокомиссия хочет перестать импортировать кукурузу, пшеницу и подсолнечник.

Ранее Варшава официально запретила поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Киева. К ней присоединились Венгрия, Болгария и Словакия.