Оверчук назвал важные мероприятия в рамках российского председательства ЕАЭС

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На всех форумах и выставках будут звучать важные речи о бизнесе, науке и не только.

В этом году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). О ближайших мероприятиях в данных рамках рассказал зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

По его словам, уже в конце мая, а именно с 24 по 25 число, состоится Евразийский экономический форум на тему «Евразийская интеграция в многополярном мире».

На июнь запланированы Евразийский межправительственный совет и открытие масштабной выставки «Евразия — наш дом».

«Выставка будет посвящена промышленной кооперации, продовольственной безопасности, финансам, энергетике, цифровизации, цифровому развитию, медицине, здравоохранению, фармацевтике, науке и образованию, туризму и спорту», — говорит Оверчук.

Он добавил, что главный акцент выставки — интеграционная составляющая связей стран.

Более того, в первый месяц лета пройдут заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийский конгресс, где уже в третий раз встретятся представители более 20 стран.

Алексей Оверчук также заметил, что на всех этих важных мероприятиях будет возможен диалог между бизнесом, финансовыми институтами, органами власти, научным и экспертным сообществом стран ЕАЭС.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с ЕАЭС.