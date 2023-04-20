В Волгограде проходит заседание России и Казахстана по вопросам миграции

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В 2022 году прокуроры выявили свыше 25 тысяч нарушений законодательства в сфере миграции.

Генеральная прокуратура Российской Федерации и Генеральная прокуратура Республики Казахстан проводят двухдневное заседание по вопросам противодействия незаконной миграции и торговле людьми. Также участники форума обсуждают актуальные задачи по охране природных ресурсов на прикаспийских территориях и сотрудничество на космической базе «Байконур», сообщает Генпрокуратура РФ.

После того, как антиковидные ограничения исчезла, увеличилась интенсивность миграционных потоков между Россией и Казахстаном, а также между другими странами СНГ.

Несмотря на положительные черты — это может привести к угрозе использования рабского труда, сексуальной эксплуатации. Это отмечается в докладе Ларисы Дмитрюк, старшего прокурора отдела аналитического обеспечения 36-го управления Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Она заявила, что современные преступники все чаще начали использовать современные технологии для обмана людей. Однако сотрудники прокураторы создали специальный комплекс противодействия. В том числе и против криминала в отношении женщин и детей.

«Я считаю, что такого рода мероприятия способствуют укреплению сотрудничества между нашими странами. Мы наращиваем возможности взаимодействия», — отметил заместитель начальника Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Руслан Райханов.

Представитель Казахстана уточнил, что наши страны связывает общая история и духовные ценности. Их взаимодействие в уголовно-правовой сфере разветвляется по трем направлениям: правовая помощь, передача осужденных и экстрадиция преступников.

В 2022 году прокуроры выявили свыше 25 тысяч нарушений законодательства в сфере миграции. Были приняты необходимые меры реагирования для их ликвидацию и предупреждения. Чтобы повысить качество расследования уголовных дел о преступлениях, которые совершают иностранные граждане, а также в сфере миграции, внесено свыше 2,5 тысяч актов реагирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров предостерег Запад от шантажа Казахстана.