Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

За минувшие сутки российская армия нанесла поражение 86 позициям, живой силе и технике киевского режима в 127 районах.

Вооруженные силы РФ уничтожили украинский штаб в районе Константиновки в ДНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

Он отметил, что эффективного поражения удалось добиться благодаря работе оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и ракетных войск РФ.

«В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут», — прокомментировал он.

В военном ведомстве добавили, что российские подразделения атаковали 86 украинских позиций и нанесли поражение личному составу и военной технике ВСУ на 127 участках в зоне проведения СВО.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВДВ пресекли попытки ВСУ перебросить резервы под Артемовском.