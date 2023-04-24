Дюжев раскрыл секрет патриотической песни, способной покорить преданное сердце

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Это важное правило касается не только великодержавных композиций, но и любого искусства в целом.

Далеко не все песенные произведения способны запасть в душу. Лучше всего это получается именно у патриотических песен, ведь текст и музыка отражены в каждом, кто верен своей Родине. Но что именно должно присутствовать в ее куплетах? По мнению актера театра Дмитрия Дюжева — честность и искренность. Об этом он рассказал 5-tv.ru в рамках питчинга патриотической песни музыкального конкурса «Автора!».

«Патриотическая песня, это то, что выходит из твоего сердца. Если боженька подарил тебе такой дар — сочинять музыку, сочинять слова, то обязательно какое-то яркое, очень сильное впечатление от того, где-либо, когда-либо я проводил время, я получил какое-то впечатление от своих соотечественников в своей стране. <…> Это искреннее чувство, которое не может молчать», — сообщил он.

В том числе Дюжев объяснил, когда впервые почувствовал гордость за свою страну в День Победы и осознал большое значение этого великого праздника. По словам актера, любовь к Отечеству к нему пришла еще в младших классах. Однажды он услышал звук оркестра, приуроченного к патриотическому празднику. Мелодия показалась ему потрясающей. Когда будущий артист подошел к источнику звука, то оказался в толпе.

«Объявили минуту тишины, раздался звук палочки, отбивающей секунды этой минуты памяти. За мной стояло две женщины, они были в гимнастерках уже потертых, большое количество медалей. Очень многие стояли с медалями.<…> Я услышал, как за мной, стоящие женщины в эту минуту, одна другой говорит: „как же они нас ненавидели, как же они хотели нас всех сжечь, испепелить, они бы не оставили ни одного живого“», — объяснил Дюжев.

По словам артиста, именно в тот солнечный день он осознал, как горд за свою страну. Теперь подобные ощущения он испытывает каждый год. Для него памятная дата является особенным временем, когда патриот и радуется, и плачет.

К слову, в Москве стартовал международный конкурс авторов русской песни «Автора!». Это исключительный проект, где начинающие композиторы и поэты смогут проявить себя и получить свою минуту славы.

Для участия в музыкальном состязании композиторы и авторы должны были показать уникальные произведения, которые нигде не появлялись ранее. На конкурс допускались песни любого жанра, главные критерии — мелодичность и русский текст.

В рамках соревнования «Автора!» лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и певец Григорий Лепс спели патриотическую песню, написанную музыкантом и композитором Андреем Старинцевым, который погиб в конце прошлого года при обстреле ВСУ на Донбассе.

Известно, что с помощью творчества мужчина поднимал дух бойцам на передовой. Мало того, что он самостоятельно сочинил текст песни, он также ни раз исполнял ее. При этом музыкальному ремеслу Старинцева никто не учил, он от природы чувствовал ритм и инструменты.

Стоит отметить, что многие произведения из прошлых запусков этого состязания теперь добились успеха. Например, «Самый русский хит», который исполняет певец SHAMAN. Эту песню для артиста написали участники международного конкурса: Николай Чебанов из Ставропольского края и Диляра Хайруллина из Набережных Челнов. Знаменитость даже выпустил клип на трек, который набрал более двух с половиной миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошел финал конкурса «Автора!».