Раскрыт лимит пополнения цифрового кошелька в России

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Нововведение развивается во всем мире со скоростью света. А что происходит в России?

Стал известен лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями. Об этом рассказала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Ее слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что переводы между россиянами будут абсолютно бесплатными.

«Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька», — говорит Набиуллина.

Также она добавила, что эту сумму полностью (или остаток) можно будет спокойно переводить себе или другому человеку без процентов. К слову, такой лимит переводов в несколько раз выше, чем, например, в системе быстрых платежей (СБП), где максимальный объем переводов без комиссии в месяц составляет 100 тысяч рублей.

Тем не менее глава регулятора напомнила, что цифровой рубль не сможет заменить наличные деньги — он предназначен только лишь для платежей и расчетов.

Кстати, уже в ближайшем будущем будут модернизированы и рублевые банкноты. Они станут более износостойкими и будут лучше защищены от подделок. Пока известно, что цифровой рубль будет вводиться в России постепенно и осторожно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Центробанке опровергли слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях.