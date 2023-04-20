Военный обозреватель Алехин заявил об огневой подготовке атаки со стороны РФ

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Военный обозреватель считает, что крупные события произойдут ближайшее время на поле боя.

Армия России на Харьковском направлении готовится к огневой подготовке атаки. Об этом рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин, отметив, что скоро стоит ожидать серьезные изменения на линии фронта, сообщает издание URA.RU.

Алехин отмечает, что если внимательно проанализировать сводки, которые дает почти ежедневно официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков и представители пресс-центров на месте, где часто наносятся огневые массированные удары и поражаются объекты военной инфраструктуры и пункты командования, а также места, где сосредоточены войска ВСУ. Это все делается не просто так, а для подготовки огневой атаки на Харьковском направлении.

По его словам, стоит ожидать знаковых изменений на фронте. Военные эксперты понимают, что у России и Украины произойдут крупные события и в ближайшее время большие перемены на поле боя. Это можно называть по-разному: наступление или контрнаступление.

Он считает, что, вполне возможно, что со стороны России будут нанесены какие-то фланговые удары, может быть, какие-то охваты, прорывы. Истинный замысел знает только малое количество лиц, которые находятся непосредственно в самом штабе.

Алехин отметил, что план действий зависит от ситуации в зоне СВО. Он считает, что все события будут развиваться исходя из анализа текущей ситуации, наличия сил, ресурсов и военной подготовки солдат.

Обозреватель рассказал, что он общался с ребятами, которые находятся на определенных участках фронта. Он считает, что их боевой настрой и мотивация — впечатляют. Офицеры среднего звена и командиры более высокого ранга готовы решать различные задачи и в обороне, и в наступлении.

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