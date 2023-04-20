Эффект бумеранга: что происходит с ценами на продукты в Финляндии

Фото, видео: Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС; 5-tv.ru

Когда-то жители Хельсинки могли наслаждаться дешевыми товарами и спокойной жизнью. Но только не сейчас.

В Финляндии сразу же после введения санкций против России начала рушиться экономика. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru финский журналист Кости Хейсканен заявил о том, что в стране жестко поднялись цены на продукты.

По его словам, в желании расколоть российскую экономику в Хельсинки приняли такие решения, которые серьезно ударили по себе же.

«Из-за всего этого в Финляндии от 20 до 40% повысились цены на продукты питания. Это показывает, что санкции, которые были предусмотрены против России, действуют против западных стран, в том числе и Финляндии», — говорит Хейсканен.

Он также добавил, что отказ от российского топлива, газа и древесины очень сказался на их стране.

«Раньше Хельсинки закупал в Москве все это по дешевым ценам и это было выгодно для развития, а теперь мы вынуждены покупать дороже в других странах», — заключил журналист.

Финляндия все еще пытается наказать Россию и отказывается от важных ресурсов. Помимо нефти, газа и дерева, страна в сентябре 2022 года отказалась покупать российский уголь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Финляндия арестовала землю и здание Российского центра науки и культуры.