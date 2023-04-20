Шок и адаптация: у дочери певицы Славы началась послеродовая депрессия?
Психолог Зберовский: послеродовая депрессия у дочери певицы Славы вызвана хронической усталостью
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru
Звездная наследница, ставшая мамой меньше месяца назад, пережила стресс в первые ночи с новорожденным сыном. Почему ей так тяжело пережить этот период?
Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) Александра Морозова проходит период адаптации после рождения первенца. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил психолог Андрей Зберовский.
«Давайте называть вещи своими именами. Материнство — это всегда трудная история, это никогда не легко и весело», — отметил эксперт.
Саша Морозова стала мамой 30 марта и уже успела ощутить все прелести материнства. Звездная наследница в своем блоге рассказывала о стрессе от первых бессонных ночей с новорожденным сыном.
«Малыш начал плакать, вообще не успокаивался. Я сижу над ним, смотрю на него, тоже плачу. Не понимаю, что с ним делать», — поделилась Морозова.
Психолог подчеркнул, что послеродовая депрессия чаще всего происходит через несколько месяцев после родов: у молодой мамы, которая не смогла организовать комфортную жизнь в новых условиях, накапливается хроническая усталость.
То, что испытывает сейчас дочь певицы Славы, по мнению Зберовского, самый обыкновенный шок. Большинство девушек беспокоятся, какой мамой они будут и насколько изменится их жизнь. Раньше женщины рожали несколько детей, поэтому переносили послеродовой период спокойнее, чем женщины современные.
«Рождение ребенка вызывает много вопросов, напряжения, беспокойств, но это не послеродовая депрессия. <…> Она (Саша Морозова. — Прим. ред.) должна научиться получать от этого удовольствие. А удовольствие она получает, если правильно управляет распорядком дня, правильно организует поддержку, помощь», — объяснил психолог.
Он подчеркнул, что в этом периоде нет ничего страшного, и пожелал Морозовой пройти его спокойно и научиться получать удовольствие от материнства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь певицы Славы показала мужа и новорожденного сына.