Песков: недопущение вступления Украины в НАТО остается целью СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; Reuters / Yurii Kovalenko, Andrii Pryimachenko; 5-tv.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится на Украине. Как Москва отреагировала на его визит?

В Кремле сообщили, что одной из главных целей спецоперации остается недопущение Украины в НАТО. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время общения с журналистами.

По словам Пескова, Москва не занимается оценками перспектив Киева быть принятым в Североатлантический альянс. Однако Россия проводит СВО, в том числе, с целью недопущения вступления Украины в НАТО.

«Безусловно. Потому что в противном случае это будет предоставлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Ранее в этот день, 20 апреля, стало известно, что с визитом в Киев прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Сообщалось, что в поездку он отправился с целью завершить подготовку заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии, запланированного на 21 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Чехии назвали условие для рассмотрения заявки Украины на вступление в НАТО.