«Прощай, Настя»: в нарядах Волочковой заметили траурные мотивы

Анастасия Волочкова нарвалась на критику за траурные мотивы в наряде

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Некоторые фолловеры увидели недобрый знак в демонстрируемых кружевах.

В нарядах балерины Анастасии Волочковой поклонники заметили траурные мотивы. Некоторые видят в этом плохой знак и даже прощаются со знаменитостью, рассказывает издание dni.ru.

Поводом для беспокойства стало одно из последних фото экс-солистки Большого театра. Звезда позирует перед камерой, устроившись на роскошном золотистом диване в стиле барокко. Для съемок 47-летняя Настя накинула легкий шелковый халатик, из-под которого выглядывает белое кружевное боди.

Пикантности образу добавляет поза — одну ногу балерина слегка поджала под себя и обняла ее руками, другую вытянула вперед и как всегда натянула носок. На лице читается романтический настрой и кокетливость.

Но старания Насти оценили далеко не все фолловеры. Нашлись те, кто вместо комплиментов забросал ее критическими замечаниями — худоба болезненная и наряд траурный.

«В этих кружевах траурных ее будто подменили»;

«Прощай, Настя, ты прямо с каждым днем таешь на глазах», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит лицо Анастасии Волочковой после визита к косметологу.