«Сидеть нельзя»: пластический хирург высказался о новых ягодицах Киркорова

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Хирург Алексанян отметил, что насколько ему известно — операции на ягодицы у Киркорова не было. Неужели «поролоновый зад»?

Общеизвестный факт из пластической хирургии, после операции на ягодицы — месяц нельзя сидеть. Но как же Филипп Киркоров после вмешательства гастролирует и дает концерты? 5-tv.ru решил спросить у доктора медицинских наук и пластического хирурга Тиграна Алексаняна, как певец успевает восстанавливаться после операций и ведет концертную деятельность.

Хирург ответил, что по его информации Киркорову сделали липосакцию живота и другие операции, но насчет ягодиц — он не знает.

«Насколько я знаю ягодицы ему не делали. Скорей всего, этот инфоповод просто начали раскручивать», — говорит врач.

Пластический хирург отмечает, что, если пластика была сделана, то обычно после нее — спят боком или на животе.

«Сидеть нельзя», — утверждает Алексанян.

А что делать тем, кто ездит в общественном транспорте? Врач отмечает, что те, кто делает такие операции — обычно на автобусах не передвигаются.

Однако гастрольные переезды создают особые трудности. Ведь Филипп Киркоров передвигается не только на автобусах и комфортабельных машинах, в которых еще кое-как можно было бы представить, как двухметровый мужчина лежит на сиденьях. Но и на самолетах, где есть специальные меры безопасности и уберечь новые ягодицы от травм — невозможно. Поэтому вероятность, что хирургическое вмешательство все-таки было — сводится к нулю.

О том, что Киркоров увеличил ягодицы стало известно после того, как король эстрады вышел на сцену концертного зала в Санкт-Петербурге, где показал публике свою обновленную фигуру в трико. Облегающий концертный наряд позволил фанатам в подробностях рассмотреть результат пластики Киркорова. Теперь у него не только идеальный пресс с кубиками, но и огромные ягодицы.

Пользователи в Сети шутят про «поролоновый зад», но Филипп Бедросович утверждает, что никакими накладками он не пользуется.

Кстати говоря, неистовое увлечение Киркорова пластической хирургией началось еще в начале января 2023 года. В это время он сделал абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, а также липофилинг. За все операции Киркоров отдал около двух миллионов рублей. Стилисты артиста страдают, ведь всю одежду пришлось заменять и ушивать, ведь знаменитость заметно похудел.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Киркоров блеснул новой фигурой в обтягивающем трико.