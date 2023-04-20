«Здравый смысл»: почему с центра науки и культуры РФ в Финляндии был снят арест

Журналист Хейсканен: Финляндия сняла арест на РЦНК из-за страха за свою недвижимость в РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Hämäläinen; 5-tv.ru

Хельсинки до настоящего момента работал по указу западных правителей. Неужели что-то изменилось?

В Хельсинки сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры из-за страха за собственную недвижимость в РФ. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился финский журналист Кости Хейсканен.

«Снятие ареста с Российского центра науки и культуры в Хельсинки, с земель и с самого здания - это, конечно, очень позитивная и хорошая новость. Радует, что еще какой-то здравый смысл в русофобной Финляндии остался», — прокомментировал он.

Глава отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен сообщил, что оснований для изъятия собственности обнаружено не было. Однако журналист предположил, что причиной отмены ареста могла послужить нота, которую российское посольство направило МИД Финляндии, и потребовало объяснить соотношение их действий с международными нормами.

«Там, конечно, почесали голову, потому что у Финляндии тоже есть недвижимость в России. В Сант-Петербурге у финского правительства есть Suomi-Talo — дом Финляндии», — отметил собеседник.

По словам Хейсканена, финские власти испугались зеркальных действий и взаимного ареста недвижимости. Он добавил, что до сего дня Хельсинки работал по наказу западных правителей, и сейчас можно только понадеяться, что Финляндия больше не пойдет на провокации по «указке» ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Хельсинки отменили арест российского имущества.