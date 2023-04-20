Тяжесть и одышка: какие симптомы говорят о развитии инфаркта

Врач Голубкова: правильное питание и физические нагрузки помогают в борьбе с инфарктом

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Этот недуг считается одним из самых распространенных в мире. Его можно предупредить заранее и свести риски развития к минимуму.

С сердечно-сосудистыми заболеваниями сталкиваются многие жителей России. Инфаркт миокарда может настигнуть как пожилых, так и молодых людей. Причин для этого множество: постоянные стрессы, вредные привычки, сахарный диабет, неправильное питание и другие факторы провоцируют риск развития болезни. Врач-терапевт Ирина Голубкова рассказала aif.ru, как предотвратить инфаркт.

Болезнь возникает из-за внезапной остановки кровоснабжения сердечной мышцы. По этой причине отмирают ткани органа. Определить недуг достаточно просто, инфаркт выдают несколько факторов:

тяжесть в груди;

сильные потовые выделения;

тошнота;

головокружение;

одышка.

Важно знать, что риск заболевания особенно увеличивается в пожилом возрасте, а также при имеющихся проблемах. Речь идет о высоком кровяном давлении, полноте, вредных привычках и лежачем образе жизни.

Профилактика инфаркта

Несколько простых рекомендаций от эксперта помогут предотвратить заболевание. С ними сможет справиться практический каждый.

Первое — необходимо постоянно следить за весом. Недостаток килограммов или излишние жировые отложения, особенно в области талии, приводят к риску повреждения сосудов и самому инфаркту. Ожирение также приводит к увеличению объема крови, которая давит на стенки сосудов. Именно поэтому стоит следить за нормальным состоянием веса и в случае необходимости приводить его в норму. В этом деле стоит ориентироваться на индекс массы тела. Он рассчитывается по формуле соотношения роста и имеющихся килограммов.

Второе — правильное питание. Очень важно при составлении дневного рациона уделять внимание количеству жиров, чтобы в меню были полезные продукты, а вредные сведены к минимуму. Акцент стоит сделать и на витамины, включить в рацион фрукты, овощи, цельное зерно.

Третье — отказ от курения. Согласно общим данным, одним из ключевых факторов развития инфаркта миокарда является именно эта вредная привычка. Табак напрямую влияет на состояние сосудов.

Четвертое — увеличение физической активности. Насколько удобно и комфортно не было бы лежать на диване, это напрямую влияет на развитие заболевания. Если нет достаточной физической нагрузки, то нарушается основная функция внутренней стенки сосудов и ухудшаются кровеносные процессы в организме. Чтобы улучшить состояние сердца, нужно больше ходить пешком, ездить на велосипеде или плавать.

Пятое — важно не забывать о психологическом состоянии организма. Излишние негативные эмоциональные процессы влияют на состояние сердца и способствуют повышению кровеносного давления. Для снижения стресса желательно каждую неделю медитировать или заниматься йогой.

Помимо этих правил, необходимо регулярно проходить врачебный осмотр: выполнять ЭКГ, следить за давлением, сдавать анализы на содержание холестерина и другое. Посещение специалистов позволит вовремя найти и определить какие-либо сбои в организме, которые провоцируют развитие заболевания сердца. Особое внимание рекомендуется уделить наследственным факторам.

Все эти простые, но важные рекомендации позволят снизить риски заболевания, считают специалисты.

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