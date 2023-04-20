Адмирал Лиина может стать следующим командующим Тихоокеанским флотом РФ

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Между тем Сергей Авакянц покинет этот пост спустя 11 лет работы.

Кандидатура адмирала Виктора Лиина рассматривается на должность нового командующего Тихоокеанским флотом РФ (ТОФ). Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

Адмирал Сергей Авакянц уже в ближайшее время покинет пост командующего ТОФ. Он занимал должность на протяжении 11 лет и стал самым долгоживущим командующим в современной российской истории, достигнув предельного срока службы в 65 лет. Последнее время Авакянц учения не проводил. Уточняется, что его контракт продлен не будет. Предположительно, он будет переведен на новую должность.

Адмирал Лиина занимает должность командующего Балтийским флотом. Известно, что он активно принимал участие в боевых действиях в зоне спецоперации. На данный момент он стоит первым в списке кандидатов на вакантное место.

Виктор Лиина окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе в 1990 году. Спустя 20 лет он вступил в должность командующего Беломорской военно-морской базы Северного флота ВМФ РФ. С 2012 года он руководил ТОФ РФ на Северо-Востоке. В 2016 году Лиина был назначен первым заместителем командующего Черноморским флотом, а спустя три года был переведен на должность заместителя начальника Генерального штаба. Осенью 2021 года адмирал начал командование Балтийским флотом.

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