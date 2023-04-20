Безумная гонка: в Краснодаре лихач протаранил семь машин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich; 5-tv.ru

Сначала гонщик задел припаркованное на обочине авто, а затем остановиться уже не смог.

Сразу несколько аварий по вине одного лихача произошли в Краснодаре. Сначала водитель легковушки на бешеной скорости задел припаркованный на обочине автомобиль, машину отбросило на железнодорожные пути, где она перевернулась на крышу. После столкновения ночной гонщик окончательно потерял управление и протаранил еще пять авто.

От удара машины разбросало в разные стороны. Одна из них ударилась о грузовик. Сам виновник массового ДТП скрываться не стал. Его машина встала на «аварийке» прямо посреди дороги.