В Петербурге гонщик не смог скрыться с места ДТП из-за загоревшегося авто

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt; 5-tv.ru

Водитель легковушки врезался в отбойник, но уехать не смог.

Появились кадры огненной аварии в Петербурге. На кольцевой автодороге водитель легковушки не справился с управлением и врезался в отбойник. После столкновения незадачливый гонщик хотел скрыться с места ДТП. Но машина заглохла. А когда мужчина попытался ее снова завести, авто загорелось.

В итоге от машины остался один каркас. Водитель успел покинуть салон.