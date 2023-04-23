Издевались, как могли: в убежищах азовцев* нашли вещественные доказательства изнасилований

Фото, видео: 5-tv.ru

Над кем постоянно глумились украинские террористы? Почему несчастные не могли выйти на свободу?

Кровожадные боевики «Азова»*, которые принесли много бед жителям Донбасса, в основном прятались в бункерах промышленных предприятий. Одним из мест их обитания был Мариупольский коксохимический завод. Теперь его территория под контролем ВС РФ, а российские саперы проводят работу около здания и внутри него.

Военкор «Известий» Леонид Китрарь побывал в катакомбах националистов и заснял интересные кадры. В помещениях находились боеприпасы, остатки еды, личные вещи и прочие пожитки азовцев. Однако один предмет выбивался из общей картины — два запакованных презерватива известной марки. Примечательно, что рядом лежала игральная карта с обнаженной женщиной.

Если с боеприпасами, едой и одеждой все логично, то для чего националистам понадобились средства контрацепции? Известно, что они используются во время полового акта сразу двух партнеров. В составе группировки «Азов» в основном мужчины, поэтому многим боевикам было попросту не с кем удовлетворять потребности. Что делали резиновые изделия в катакомбах — загадка.

Однако ранее неоднократно появлялись новости об интимных связях националистов Украины с гражданскими женщинами. Правда, большинство из них оказывались печальными. Например, еще в прошлом году жительница Мариуполя, где находится тот самый коксохимический завод, сообщила об изнасиловании ее дочери двумя украинскими боевиками.

«Она решила пойти домой, взять теплые вещи. <…> Заметила только двух мужчин в военной форме. Они светили на нее фонариком», — рассказала гражданка в беседе с РИА Новости.

По ее словам, мужчины говорили по-украински. Они стали жестко бороться с сопротивлением девушки. Ей наносили серьезные удары по голове и лицу, пробили ушную перепонку, выбили зубы и переломали ребра. После жестокого истязания беднягу затащили в подвал и изнасиловали в извращенной форме.

В мае 2022 года подобную историю рассказал и один из бойцов ВСУ. Он отметил, что участники батальонов «Азов» и «Айдар»** совершали непростительные бесчинства. Они совершенно не жалели мирных людей, даже сослуживцы боялись их. Это были накаченные алкоголем и наркотиками мужчины, которые насиловали женщин и выжигали на их телах свастику. Видео с его рассказом распространило Министерство обороны РФ.

Некоторые боевики даже не стеснялись совершать насильственные действия в отношении своих же сослуживцев. Пленный украинский солдат Николай Худяков ранее заявил о сексуальных домогательствах.

«Меня в приказном порядке командир роты „вжалил под хвост“ (изнасиловал — прим. ред.) три недели назад. <…> Я не гомосексуалист. Просто подчинился приказу», — заявил он во время допроса.

При этом Николай отметил, что боевики не обсуждали действия «Призрака» из-за постыдности такого вопроса.

Украинский военный Андрей Чверенчук тоже пожаловался на поведение сослуживцев, но в этот раз говорил о наемниках в рядах ВСУ. По его словам, иностранные боевики считали себя лучше других. Они позволяли себе оскорбления в адрес украинцев и, судя по рассказам, заставляли вступать с ними в сексуальный контакт. Тех, кто не соглашался на интим — ждала расправа.

Стоит отметить, что ВСУ «изобретательны» не только в сексуальном направлении, но и в мучениях. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в логове азовцев показали электрический стул для пыток.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

** — экстремистская организация, запрещенная на территории России.