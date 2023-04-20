В самое сердце: SHAMAN триумфально исполнил хит «Мы» на Красной площади

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Видео музыкант записал с первого дубля, пройдя по самым великим местам столицы.

Певец SHAMAN с триумфом исполнил один из главных своих хитов «Мы» в самом сердце столицы — на Красной площади. Это новая версия клипа, снятого с одного дубля.

Новая локация, особое звучание и как всегда — максимально полная отдача. Свой маршрут под прицелом камер артист начинает с самого святого — от Казанского собора. И дальше, в окружении сотен людей, шагает по брусчатке Красной площади. Вокруг зрителю открывается панорама самых знаковых, всемирно известных мест — Государственный исторический музей, ГУМ и зубчатые стены Кремля — символ надежности, защиты и неприкосновенности. Простыми словами, место силы.

Именно на фоне этого исторического и архитектурного ансамбля SHAMAN удалось по-особому, по-новому раскрыть новый смысл песни. Причем с первого и единственного дубля. Таким изначально был замысел знаменитости и его блестяще удалось претворить в жизнь. Как и недавно, к примеру, записать голоса поклонников и включить в оригинальную версию клипа на эту песню.

«Раскрыть смысл песни, в которую я вложил свое понимание национальной идеи и составляющие нашего культурного кода, я решил в самом сердце российской столицы. И спел „Мы“ для сотен жителей и гостей Москвы», — поделился деталями съемок музыкант.

Оригинальный клип «МЫ» вышел на экраны в День космонавтики, 12 апреля — за это время он собрал свыше двух миллионов просмотров и больше недели занимает первую строчку трендов YouTube. Сама композиция родилась в январе во время поездки в Донбасс. По пути артиста посетило вдохновение и за считанные часы, проведенные в поезде, певец написал свой будущий хит. Исходя из названия композиции, песня подразумевала участие большого количества людей, поэтому SHAMAN решил записать голоса своих поклонников. При подготовке к долгожданному концерту в Луганске зал оборудовали звукозаписывающими устройствами, и во время выступления певец попросил прокричать своих слушателей столь символичную фразу «Мы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SHAMAN восстанавливается после концертных туров.