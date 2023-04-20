Бывшего замминистра культуры Ярилову задержали по подозрению в коррупции

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Свой пост чиновница занимала четыре года, уволившись по собственному желанию год назад.

Бывшего замминистра культуры страны Ольгу Ярилову задержали по подозрению в коррупции в Москве. По данным источника 5-tv.ru, дело связано с хищением средств, предусмотренных проектом «Пушкинская карта».

Известно, что сейчас правоохранители допрашивают чиновницу. Другие подробности инцидента пока не уточняются.

Ольга Ярилова проработала на посту замминистра культуры четыре года, покинув его по собственному желанию в 2022 году. Кроме того, ранее в ведомстве она занимала другие должности, начиная с 2025 года.

Проект «Пушкинская карта», который курировала Ярилова — нацелен на культурное просвещение россиян от 14 до 22 лет. Программа была презентована 30 августа 2021 года и позволяет жителям страны бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.



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