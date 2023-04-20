«Мы готовили всю страну»: Попова рассказала о ситуации с корью в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Пока болезнь распространяется локально, но стоит быть осторожными.

В России начинает усложняться эпидемиологическая ситуация с корью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей поездки в Саратов. Ее слова цитирует РИА Новости.

По ее словам, случаи заболевания уже выявлены в 44 регионах нашей страны. Однако пока никаких ограничительных мер не требуется, только лишь локальные, которые проходят довольно в спокойном режиме.

«Мы готовили всю страну и готовили субъекты», — объяснила Попова.

Также она добавила, что на данный момент корь проявляется в локальных очагах, которые удается быстро купировать. Более того, данное заболевание хорошо изучено и имеется необходимая профилактика в виде вакцины.

Первые случаи кори в 2023 году были зарегистрированы в Новосибирске, потом в Барнауле и в Омске. По мнению врачей, корь пришла в Россию из-за того, что выросло новое поколение россиян, которым в детстве не делали прививки от кори.

По данным ВОЗ, за восемь месяцев прошлого года зарегистрировано более 155 500 случаев заболевания корью в 153 странах, в том числе с летальными исходами.

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