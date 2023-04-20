Омерзительная двадцатка: Тарантино назвал свои самые нелюбимые фильмы

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

Выбор легендарного режиссера иногда удивляет и поражает.

Американский режиссер Квентин Тарантино назвал свои самые нелюбимые кинокартины, захватив в список даже французскую «новую волну». Полный список фильмов озвучило издание IndieWire.

Легендарный кинодеятель объяснил, что многие фильмы он оценивал не только по критерию «нравится/не нравится», а еще и по отношению к самим режиссерам и их работе.

«Четыреста ударов» (1959) и «Жюль и Джим» (1962), Франсуа Трюффо

Фото: Кадр из кинофильма «Четыреста ударов», реж. Франсуа Трюффо, 1959 г.

Вообще, Тарантино не фанат французского режиссера Трюффо. По мнению американского кинодеятеля, его французский коллега «слишком страстный и неуклюжий». Как писал Тарантино, «один из героев моего фильма „Однажды в Голливуде“ вообще не понял, зачем мальчик в „400 ударах“ делал все свои ужасные поступки на протяжении всей ленты». Собственно, это и выражает все мнение режиссера по поводу знаменитого фильма Трюффо. Американец добавил, что картина оставила его холодным.

Его фильм «Жюль и Джим» о знаменитой истории menoge a trois тоже не оправдал надежд Тарантино. По его мнению, он угрюмый и скучный.

«Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992), Дэвид Линч

Фото: Кадр из кинофильма «Твин Пикс: Сквозь огонь» , реж. Дэвид Линч, 1992 г.

Тарантино признался, что после того как посмотрел в Каннах этот фильм, Дэвид Линч перестал существовать для него, как «тот самый режиссер». Хотя он его обожал.

«Я отказываюсь смотреть Линча до тех пор, пока он не сделает чего-то нового, того, что он еще не делал», — заявил Тарантино.

Киновселенная Marvel (2008 —…)

Фото: Кадр из сериала «Мстители», реж. Джосс Уидон , 2012 г.

Квентин Тарантино практически в каждом интервью упоминает, насколько сильно ненавидит киновселенную Marvel. По его мнению, актеры, которые играют в таких фильмах, сами по себе ничего не значат.

«Капитан Америка — звезда, Тор — тоже звезда. Но кто эти актеры? Они становятся знаменитыми, благодаря персонажам, которые уже знамениты, правильно?», — заявил Тарантино.

Также режиссер вспомнил, что в детстве собирал комиксы и в свои 20 лет даже любил несколько таких фильмов, но с возрастом его запросы выросли.

Также топ худших фильмов режиссера попали многие популярные среди зрителей картины, включая «День сурка» с Биллом Мюрреем, вторую и третью «Матрицы» с Киану Ривзом и даже первый «Крик».

Более того, Тарантино не оценил сериал «Настоящий детектив», который показался ему слишком очень скучным. Если первый сезон он еще кое-как осилил, то второй даже не стал смотреть, включив трейлер.

В числе других фильмов, которые ненавидит американец: «Безумие» (1972), «Хэллоуин 2» (1981), «Смысл жизни по Монти Пайтону» (1983), «Новая рождественская сказка» (1988), «Прирожденные убийцы» (1994), «Город воров» (2010), «Голодные игры» (2012), «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015), «Взрывная блондинка» (2017), «Довод» (2020) и «1917» (2019).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Квентин Тарантино раскрыл сюжет своего последнего фильма «Кинокритик».