«Вечный поиск»: Роман Капаклы назвал истинную причину развода с женой

Фото: Instagram* / roman.kapa

Оказалось, что причина была вовсе не в измене. Так почему же рушатся браки знаменитостей?

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы решил сделать сенсационное признание после долго молчания в своем личном блоге. Он решил раскрыть причины развода с Мариной Африкантовой своим читателям.

Знаменитость рассказал, что в ухудшении отношений сыграла довольно серьезную роль разница в возрасте. Они познакомились, когда мужчине было всего 18 лет, а девушке — уже 29. С этого все и началось: разные взгляды на жизнь, планы на будущее, которые не совпадали и так далее. Естественно, со временем ситуация начала только ухудшаться.

Роман признался, что они с Мариной перестали обсуждать все на свете и даже рассказывать о своих проблемах друг другу.

«Когда умение заряжать друг друга энергией иссякло, и источником становится вечный поиск каких-то событий, другие люди, но не человек, который рядом», — заявил Капаклы.

До этого в СМИ появлялась информация о том, что главной причиной развода супругов стала измена Романа с Татьяной Мусульбес. Об этом говорила даже сама Африкантова. По словам самого мужчины, никакого предательства не было. Он с Мусульбес не имел никаких связей, но начал засматриваться на нее после того, как понял — отношения с женой заканчиваются.

Первое время из-за поднятой в сети шумихи Капаклы скрывал отношения с Мусульбес, но потом признался — он, наконец, встретил ту единственную и неповторимую.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменивший Африкантовой муж стал просить ее о встрече.

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