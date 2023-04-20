Все ради России: Южная Корея не собирается поставлять военную помощь Украине

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В Сеуле уверяют, что ради отношений с важной для них страной, они готовы на все.

Южная Корея не поставляет оружие Украине, чтобы отношения с Россией продолжали развиваться стабильно. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в офисе президента Республики Корея.

В материале говорится о том, что в государстве нет такого закона, который бы запрещал отправлять оружие другой стране или оказывать какую-либо военную помощь.

«Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны стабильным образом управлять отношениями с Россией», — пояснил один чиновник.

До этого президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что если вдруг возникнет ситуация в виде нападений на мирное население или нарушений каких-то законов в ходе конфликта, то в этом случае Южной Корее будет очень сложно настаивать на гуманитарной или финансовой помощи.

На это тут же отреагировал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, заявив, что Москва очень сожалеет по поводу данного высказывания, а если Южная Корея все-таки решится отправлять Незалежной поставки боевой техники и оружия, то это продемонстрирует ее вовлеченность в конфликт.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Сеулу, что подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях двух стран.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Захарова сделала предупреждение Сеулу после слов о поставках Киеву вооружений.