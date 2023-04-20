Попасть сюда очень сложно: как в зоне СВО работает батальон «Осетия»

Военкор «Известий» показал работу бойцов из Северной Осетии в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Бойцы батальона «Осетия» среди других военных имеют особую репутацию.

Тысячи бойцов из Северной Осетии сейчас на передовой: водят танки, командуют штурмовыми отрядами, управляют самыми передовыми дронами. Кстати, обучают операторов тоже не выходя из окопов.

Попасть в добровольческий батальон республики крайне сложно. Бойцы говорят, каждый приходящий в подразделение должен его улучшить. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков — о требованиях к новичкам.