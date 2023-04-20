Попасть сюда очень сложно: как в зоне СВО работает батальон «Осетия»
71
Военкор «Известий» показал работу бойцов из Северной Осетии в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Бойцы батальона «Осетия» среди других военных имеют особую репутацию.
Тысячи бойцов из Северной Осетии сейчас на передовой: водят танки, командуют штурмовыми отрядами, управляют самыми передовыми дронами. Кстати, обучают операторов тоже не выходя из окопов.
Попасть в добровольческий батальон республики крайне сложно. Бойцы говорят, каждый приходящий в подразделение должен его улучшить. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков — о требованиях к новичкам.
Россия Северная Осетия Спецоперация Армия Война Война в ДНР Война на Украине Война в Донбассе Видео новости