На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши из Самары

Фото, видео: 5-tv.ru

Молодой парень борется с заболеванием всю жизнь. И почти победил, но остался маленький рывок.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

На пятом канале День Добрых дел, и сегодня в нашей с вами помощи нуждается 17-летний Саша из Самары. У парня — тяжелое прогрессирующее заболевание — мышечная дистрофия Дюшенна.

Сердце и легкие ребенка работают вполсилы. Помочь может дорогостоящая операция. Семья Саши собрала почти всю сумму, не хватает только на специальные импланты, которые будут поддерживать позвоночник. Их стоимость 1 миллион 250 тысяч рублей.

Помочь собрать недостающую сумму можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222. Или отсканировать QR-код, который вы видите на экране.

Двигаться, чтобы жить. Для 17-летнего Саши это не банальные слова, в его состоянии только так можно поддерживать свой организм.

Для него это реально очень тяжелый труд. После зарядки он выдыхается полностью.

У Саши тяжелое прогрессирующее заболевание — мышечная дистрофия Дюшенна. Еще на первом году жизни, когда другие дети учились сидеть, потом вставать — мальчику как будто не хватало на все это сил.

«Где-то к третьему классу ходить стало все сложнее-сложнее, и мы перешли на домашнее обучение. В 12 лет Саша сел окончательно. Он перестал ходить по дому. И с тех пор он в инвалидном кресле», — рассказывает Екатерина Король, мама Саши.

Из-за мышечной дистрофии у подростка стремительно развивается сколиоз. Трудно сидеть и дышать. По словам врачей, сердце и легкие словно зажаты в грудной клетке и потому функционируют лишь на 40%. Сам Саша вдохнуть сильно не может, у него не хватает сил, за него это делает специальный прибор. Легкие расправляются, и Саша дышит полной грудью.

Скоро выпускные экзамены в школе, нагрузка растет. А в перерывах между домашними заданиями — любимое 3D-моделирование, Саша даже курсы окончил. Но и это сейчас для него не главное. Его мечта — начать ходить.

И эта мечта может стать явью. Московские хирурги готовы сделать Саше сложнейшую операцию — в позвоночник «вживят» что-то вроде экзоскелета.

«Мы выпрямим позвоночник, позволим легким нормально дышать, улучшим качество жизни. Он сможет сидеть целый день, сможет учиться полноценно, он сможет ездить в школу», — объясняет спинальный хирург, доктор медицинских наук Андрей Бакланов.

Специалисты уверены: после операции их пациент вытянется еще на несколько сантиметров, боли прекратятся. И, наконец-то, не нужен будет жесткий, натирающий кожу корсет, который Саша пока вынужден носить каждый день, потому что только в нем он перестает испытывать постоянную боль в спине.

Операцию семья может оплатить уже сейчас — нужную сумму собрали. Но не хватает на сами импланты, которые будут поддерживать позвоночник. Их стоимость — 1 250 000 рублей. Вся надежда теперь на нас с вами. Саша искренне верит, что добрых, отзывчивых людей очень много.

«Если честно, я по жизни большой оптимист, и я искренне верю, что добрых, отзывчивых людей у нас много», — говорит мама Саши.