«Утомительно, невозможно»: певица Валерия призналась в усталости от внучки

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Звездная бабушка души не чает в первой внучке. Но воспитание ребенка все же большой труд, который с годами дается все сложнее.

Певица Валерия откровенно рассказала, чего ей стоят встречи с двухлетней внучкой Селин. Девочку звездной бабушке подарили сын Арсений и невестка Лиана Шульгина. Порой проведенное вместе время сильно изматывает артистку, и она устает от слишком активной внучки.

Так, она рассказала, что девочка настолько смышленая, что придумывает игры сама. И играть в них может по несколько часов. К примеру, недавно ей настолько понравилось качаться на качелях, что она решила продолжить это дома. Но в квартире аттракциона у бабушки не оказалось. Селин не растерялась и придумала замену.

«Мы часа три перемещались по этому дивану. Я сошла с ума. Это в первый раз она так впечатлилась этими качелями и почему-то решила продолжение такое устроить. Это правда утомительно, невозможно. Нужно набираться терпения», — поведала Валерия в интервью Наталье Подольской.

Кроме того, имея за плечами немалый опыт воспитания детей, Валерия призналась — она не всегда слушает сына и невестку, когда внучку привозят в гости. К примеру, родители девочки запрещают ей смотреть мультики и пользоваться гаджетами. А звездная бабушка иногда включает малышке телевизор. Но показывает только определенные мультики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Валерия спасала мужа Иосифа Пригожина.