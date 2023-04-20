Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля

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Будьте осторожны: одно невнимательное действие может сильно подпортить настроение.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 20 апреля?

Четверг — день солнечного затмения и противоречивых энергий. Лучшая стратегия на него — притвориться ветошью и не заниматься ничем серьезным. Максимум, что рекомендуется — тихо-мирно исполнять свою ежедневную рутину.

Совет дня: обязательно выберите время на долгую неспешную прогулку на свежем воздухе. Ничто так не умиротворяет ум, как пешая ходьба и созерцание весенней природы.

Предостережение дня: стоит быть максимально осторожными с деньгами и документами. Расхристанные энергии четверга могут сбить с толку и усилить невнимательность.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.