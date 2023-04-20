У комика Ильи Соболева родился сын

Фото, видео: Instagram* / sobolevanatalia_; 5-tv.ru

Жена юмориста родила ночью, а до этого находилась под присмотром врачей в одной московских клиник.

Жена комика Ильи Соболева Наталья сообщила о рождении ребенка в социальных сетях. Она посреди ночи выложила видео, снятое прямо перед родами, в тот момент, когда начались схватки.

«Это я готовлюсь к родам, первые схватки. <…> Схватки — это жесть», — написала супруга юмориста.

Наталья Соболева, выложив пост в районе 3:00 ночи по московскому времени, добавила, что родила.

«Все прошло хорошо, спасибо супер-команде. Все подробности завтра. Главное — родила. И он сладкий такой, смотрю и не усну», — добавила жена комика.

Сам артист, вероятно, пока не знает, что у него родился сны. Илья Соболев, судя по его Telegram-каналу в настоящий момент едет с концерта в Брянске в Москву, где его уже ждет приятный сюрприз.

Наталья рожала в Москве. Как признавалась знаменитость, она сначала планировала делать это за рубежом, но потом внимательно изучила клиники в США и в России и выбрала столичные медучреждения.

Это третий ребенок Ильи Соболева. До этого супруга родила ему двоих дочек.

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