Опасные витамины: в клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков

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В большинстве своем антибиотиками активно пользуются малые фермерские хозяйства, не заботясь о безопасности продукта.

В российской клубнике, которая выращивается в парниковых условиях, выявили 20-краткое превышение антибиотиков. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин.

«В нашей клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз, это вырастили наши тепличные хозяйства», — заявил представитель ведомства.

Тетрациклин применяется для лечения пневмонии, ангины, гонореи, тифа и менингита. Антибиотик в растениеводстве используют чаще всего для лучшей сохранности при перевозке. По мнению экспертов, их в основном используют малые фермерские хозяйства. Большие компании дорожат своей репутацией. Для увеличения срока хранения ягоды кладут в воду с добавлением антибиотиков, выдерживают определенное количество времени в зависимости от размера и видеа.

Вместе с тем на законодательном уровне допустимые нормы пока не регламентированы. В связи с этим начался мониторинг растительной продукции. Он нужен для подготовки поправок в законодательство, ведь сейчас продажу ягод запретить нельзя.

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