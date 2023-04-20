Путин провел совещание с правительством о развитии новых регионов: самое главное

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Российский президент рассказал о впечатлениях от поездок в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику.

Президент сегодня впервые рассказал о своем недавнем визите в новые регионы России. Произошло это на заседании правительства, где обсуждалось как раз их развитие. Обратил президент внимание и на сельское хозяйство. И призвал Минсельхоз оказывать поддержку прежде всего местным аграриям в новых субъектах РФ.

То, что лично увидел Владимир Путин в новых регионах, ему понравилось не очень. Прежде всего, качество дорог и гигантские очереди из машин. Какой выход будут искать министры из этой ситуации — расскажет корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.