Бьют по людям: как выглядит Новая Каховка после обстрелов ВСУ

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

Местные жители устали от постоянной опасности, которая нависла над ними из-за бесчинств украинских националистов.

Еще один излюбленный способ радикалов — держать в страхе мирное население Донбасса. Яркий пример — события в Новой Каховке.

Уже двое суток город подвергается обстрелам. Их жертвой стал один человек, как минимум двое получили ранения. Местные власти также сообщают об ударах по пожарной части, городскому водоканалу и электростанциям. Военкор «Известий» Натали Графчикова побывала на месте событий.