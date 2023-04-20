ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ в районе Угледара
Денис Птицын 56
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Поражение противнику было нанесено в ходе контрбатарейной борьбы.
В районе Угледара обнаружен и расчетом орудия «Мста-Б» уничтожен минометный расчет противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Он добавил, что украинские националисты были выявлены и ликвидированы в рамках контрбатарейной борьбы с помощью комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк».
Также огнем артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы сбили самолет Су-25 ВСУ из переносного ЗРК «Игла» возле Угледара