СМИ сообщили о взрывах на территории Украины
Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib
Украинцы выкладывают в соцсетях видео с яркими вспышками в небе.
Украинская пресса сообщает о серии взрывов на территории страны. По данным издания Страна.ua, они произошли в городе Днепр. Также другие издания сообщают об ударах в Харьковской области, Сумской области, Киеве и Белой Церкви. Официально властями Украины эта информация не подтверждается.
По данным официального ресурса для оповещения граждан, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Также власти Киевской области сообщают о работе ПВО.
По некоторым неофициальным данным, это может быть падение обломков спутника NASA, который вошел в атмосферу Земли над территорией Украины.
Очевидцы выкладывают в соцсети видео с яркими вспышками в небе над Украиной.
Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по военным объектам ВСУ не поступало.