ВСУ оставили стратегический узел обороны в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Военкоры отмечают, что со зданий пропали украинские флаги.

ВСУ покинули поселок Спорное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что отход войск противника из стратегически важного узла обороны произошел в результате успешных боевых действий российских сил. Авторы публикации подчеркивают, что над зданиями, а также на окраинах поселения больше не развеваются украинские флаги.

Кроме того, бойцы бывшей бригады «Призрак» А. Мозгового, работающие на этом направлении, показали брошенную и уничтоженную за последние дни технику украинской армии.

В Артемовске погиб «Перун» — участник поджога Дома профсоюзов

Ранее 5-tv.ru показывал, как ВС РФ отодвигают ВСУ от поселка Спорное.