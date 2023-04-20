Французский человек-паук устроил акцию против пенсионной реформы

Фото, видео: Reuters / SARAH MEYSSONNIER; 5-tv.ru

Необычным образом выступил с протестом против Макрона и его пенсионной реформы один из самых известных скалолазов мира.

Скалолаз-экстремал, известный как «французский человек-паук», взобрался на один из небоскребов в деловом квартале Парижа, чтобы поддержать протестующих против пенсионной реформы. 60-летний Ален Робер преодолел 38 этажей — это 150 метров — чтобы доказать: потеря дохода в пандемию и новый закон, подписанный Макроном, вынуждают его работать даже на склоне лет.

Правда, с учетом возраста такая акция выглядела, скорее, странно, ведь Робер как раз продемонстрировал отличную физическую форму и что в свои 60 он еще очень даже может брать высоты.