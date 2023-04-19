Шойгу проинспектировал вооруженную «Ярсами» ракетную дивизию в Калужской области

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

Кроме того министр посетил с проверкой и местный оборонный завод.

Сергей Шойгу в Калужской области проверил, как несет боевое дежурство ракетный полк с новыми «Ярсами». Козельская ракетная дивизия стала первым соединением, в который уже поступили ядерные комплексы с баллистической ракетой. Министр изучил боевые возможности шахтной пусковой установки. И работу боевого модуля системы защиты нового поколения.

Там же, в Калужской области, глава Минобороны проверил, как выполняется гособоронзаказ на предприятии ОПК. Оно выпускает средства радиоэлектронной борьбы. Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство продукции, необходимой нашим войскам.