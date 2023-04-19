«Она пропала»: Анна Шукшина рассказала правду о первой жене брата

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Фрейю Зильбер изначально подозревали в рассчетливости.

Анна Шукшина в эфире одного из федеральных каналов рассказала об истории, которая приключилась в ее семье несколько лет назад. В 2017-м году девушка по имени Фрейя Зильбер начала встречаться с братом Анны и сыном Марии Шукшиной от второго брака — Макаром Касаткиным.

Через какое-то время выяснилось, что девушка принимает запрещенные препараты. Пара не раз становилась участником скандалов, но рассталась, когда девушка забеременела. Семья не захотела принимать девушку в семью. И Мария, и Анна были уверены, что в скандалы, связанные с наркотиками, Макар попадал именно из-за нее.

По словам девушки, в один из дней Фрейя приехала к ним и оставила ребенка. После этого она исчезла. Где мать мальчика находится сейчас, информации нет. С сыном контакт она не поддерживает. Ранее девушка рассказывала о своем намерении бороться с зависимостями.

«Никто не знает, где она, с ребенком не общается. Она пропала», — заявила Анна.

В одном из эфиров появлялась мама Фрейи, где заявивила, что ее дочь — хорошая актриса. Она специально решила родить от Макара, чтобы хвастаться связями с Шукшинами.

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Сам Макар в 2019-м женился на косметологе Илоне Александровой. Его новая избранница пришлась по душе семье мужчины. Но брак развалился в 2022-м.

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